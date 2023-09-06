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В Україні з'явиться перший Офіс відновлення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні з'явиться перший Офіс відновлення
фото ілюстративне

Перший Офіс відкриють в Миколаєві

В Україні буде відкрито перший Офіс відновлення. Про це  заявив президент Володимир Зеленський на саміті перших леді та джентельменів у Києві.

Наразі уряд працює над тим, щоб відновлення України стало глобальним проєктом.

«Наша зовнішня політика працює для того, щоб відновлення України стало дійсно глобальним проектом. І тут я хочу, щоб ми подякували Мете (Фредеріксен – «Главком»), у нас буде перший Офіс відновлення. Буде в Миколаєві», – сказав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через державну програму «єВідновлення» українцям вже виплачено один мільярд гривень на відбудову житла. 

Виплати у межах програми «єВідновлення» вже отримали 12 146 людей. Загалом же заяви на отримання допомоги від держави подали понад 41 тисяча людей. Найбільше їх надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з Росією. 35% з тих, хто взяв участь у програмі «єВідновлення» – це люди, яким за 60 років. 

Теги: війна будівництво Володимир Зеленський

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