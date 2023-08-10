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Вкрав державну землю для забудови: високопосадовець ДСНС отримав підозру

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Вкрав державну землю для забудови: високопосадовець ДСНС отримав підозру
Затримання чиновника ГУ ДСНС
фото ДБР

На державній землі звели квартири для співробітників ДСНС

ДБР оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління ДСНС України в Київській області. За даними слідчих, чиновник організував відчуження державної земельної ділянки та «віддав» її для зведення багатоповерхівки місцевому підприємцю. Про це повідомили на сайті ДБР.

Слідчі встановили, що чиновник організував виведення земельної ділянки, що була в оперативному користуванні пожежної частини та мала статус «державної землі», в комунальну власність. У подальшому він уклав інвестиційну угоду з місцевим забудовником про зведення 10-ти поверхового житлового будинку із 2-ма наземними паркінгами.

«Оборудка була реалізована в обхід процедури, передбаченої Земельним Кодексом України, та без відповідного погодження Кабінетом Міністрів України», – йдеться у повідомленні. 

У 2023 році чиновник та інші службові особи Головного управління ДСНС України в Київській області отримали від забудовника 19 квартир, які розподілили між собою поза чергою.

«Розподіл житла проведено виключно в інтересах зловмисників і без врахування першочергових потреб сімей працівників ДСНС, що постраждали від російської окупації чи втратили годувальників», – повідомили у ДБР.

Забудова на держаній землі
Забудова на держаній землі
фото ДБР

Високопосадовцю ДСНС інкримінують перевищення влади та службових повноважень, тобто в умисне вчинення дій, які виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі встановлюють повне коло причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. 

Нагадаємо, ДБР оголосило про підозру одному із заступників начальника Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Правоохоронці вважають, через нього держава втратила понад 15 млн грн на ремонті дороги. 

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Теги: кримінал ДСНС ДБР

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