Вкрав державну землю для забудови: високопосадовець ДСНС отримав підозру

На державній землі звели квартири для співробітників ДСНС

ДБР оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління ДСНС України в Київській області. За даними слідчих, чиновник організував відчуження державної земельної ділянки та «віддав» її для зведення багатоповерхівки місцевому підприємцю. Про це повідомили на сайті ДБР.

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Слідчі встановили, що чиновник організував виведення земельної ділянки, що була в оперативному користуванні пожежної частини та мала статус «державної землі», в комунальну власність. У подальшому він уклав інвестиційну угоду з місцевим забудовником про зведення 10-ти поверхового житлового будинку із 2-ма наземними паркінгами.

«Оборудка була реалізована в обхід процедури, передбаченої Земельним Кодексом України, та без відповідного погодження Кабінетом Міністрів України», – йдеться у повідомленні.

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У 2023 році чиновник та інші службові особи Головного управління ДСНС України в Київській області отримали від забудовника 19 квартир, які розподілили між собою поза чергою.

«Розподіл житла проведено виключно в інтересах зловмисників і без врахування першочергових потреб сімей працівників ДСНС, що постраждали від російської окупації чи втратили годувальників», – повідомили у ДБР.

Забудова на держаній землі фото ДБР

Високопосадовцю ДСНС інкримінують перевищення влади та службових повноважень, тобто в умисне вчинення дій, які виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі встановлюють повне коло причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

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Нагадаємо, ДБР оголосило про підозру одному із заступників начальника Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Правоохоронці вважають, через нього держава втратила понад 15 млн грн на ремонті дороги.