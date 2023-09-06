Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

«єВідновлення»: скільки українців вже отримали кошти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«єВідновлення»: скільки українців вже отримали кошти
фото ілюстративне

Кошти на ремонт квартири, будинку чи, наприклад, кімнати в гуртожитку можна отримати через застосунок «Дія»

Через державну програму «єВідновлення» українцям вже виплачено один мільярд гривень на відбудову житла. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що ці гроші держава виплатила громадянам для ремонтів квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли.

Виплати у межах програми «єВідновлення» вже отримали 12 146 людей. Загалом же заяви на отримання допомоги від держави подали понад 41 тисяча людей. Найбільше їх надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з Росією.

«Загалом з травня поточного року українці подали понад 41 тисячу заяв. Найбільше – мешканці Харківської, Київської та Миколаївської областей», – йдеться у повідомленні.

Серед лідерів за поданими заявами та виплатами такі громади:

  • Харківська – 7000 заяв;
  • Ірпінська – 3000 заяв;
  • Ізюмська – 1600 заяв;
  • Миколаївська – 1300 заяв;
  • Балаклійська – 1300 заяв.

Крім того, зазначається, що 35% з тих, хто взяв участь у програмі «єВідновлення» – це люди, яким за 60 років. Найстарші одержувачі допомоги – три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.

75% всіх грошей на будівельні матеріали були витрачені у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, кошти на ремонт квартири, будинку чи, наприклад, кімнати в гуртожитку можна отримати через застосунок «Дія». Суму допомоги визначить комісія після підрахунку обсягів пошкоджень. Максимально на відновлення одного об’єкта – 200 тис. грн. Їх можна витрати на будівельні матеріали чи послуги підрядників.

Першочергово фінансову допомогу за програмою «єВідновлення» отримають учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані українці, багатодітні сім’ї, опікуни та патронатні вихователі дітей-сиріт й люди з інвалідністю І та ІІ груп. Відзначимо, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

Теги: війна житло гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У області четверо поранених внаслідок обстрілів
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини: поліція показала руйнівні наслідки
2 вересня, 10:36
РФ перетворила Мар’їнку на місто-привид, «звільнивши» її від мирного населення
Місто-привид: у мережі показали зруйновану рашистами Мар’їнку
2 вересня, 15:33
Вибухи на Хмельниччині прогриміли близько 4 години ранку
Атака на Хмельниччину: є поранені та руйнування
19 серпня, 08:54

Особисті фінанси

«єВідновлення»: скільки українців вже отримали кошти
«єВідновлення»: скільки українців вже отримали кошти
Соратниця Порошенка шокована новими цінами у їдальні Верховної Ради (фото)
Соратниця Порошенка шокована новими цінами у їдальні Верховної Ради (фото)
Уряд планує перерахувати мінімальну зарплату: названо суми
Уряд планує перерахувати мінімальну зарплату: названо суми
Рада пом’якшила відповідальність для чиновників за незадеклароване майно
Рада пом’якшила відповідальність для чиновників за незадеклароване майно
Що подорожчає восени: виробники назвали п'ять категорій продуктів
Що подорожчає восени: виробники назвали п'ять категорій продуктів
Як біженцям отримати фіндопомогу чи пенсію за кордоном: інструкція «Укрпошти»
Як біженцям отримати фіндопомогу чи пенсію за кордоном: інструкція «Укрпошти»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
У Києві прогриміли вибухи
63K
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
50K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
26K
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Як Верховна Рада розвалюватиме Росію. Нардеп розкрив плани
11K
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту