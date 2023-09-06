«єВідновлення»: скільки українців вже отримали кошти

Кошти на ремонт квартири, будинку чи, наприклад, кімнати в гуртожитку можна отримати через застосунок «Дія»

Через державну програму «єВідновлення» українцям вже виплачено один мільярд гривень на відбудову житла. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Зазначається, що ці гроші держава виплатила громадянам для ремонтів квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли.

Виплати у межах програми «єВідновлення» вже отримали 12 146 людей. Загалом же заяви на отримання допомоги від держави подали понад 41 тисяча людей. Найбільше їх надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з Росією.

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«Загалом з травня поточного року українці подали понад 41 тисячу заяв. Найбільше – мешканці Харківської, Київської та Миколаївської областей», – йдеться у повідомленні.

Серед лідерів за поданими заявами та виплатами такі громади:

Харківська – 7000 заяв;

Ірпінська – 3000 заяв;

Ізюмська – 1600 заяв;

Миколаївська – 1300 заяв;

Балаклійська – 1300 заяв.

Крім того, зазначається, що 35% з тих, хто взяв участь у програмі «єВідновлення» – це люди, яким за 60 років. Найстарші одержувачі допомоги – три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.

75% всіх грошей на будівельні матеріали були витрачені у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.

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Нагадаємо, кошти на ремонт квартири, будинку чи, наприклад, кімнати в гуртожитку можна отримати через застосунок «Дія». Суму допомоги визначить комісія після підрахунку обсягів пошкоджень. Максимально на відновлення одного об’єкта – 200 тис. грн. Їх можна витрати на будівельні матеріали чи послуги підрядників.

Першочергово фінансову допомогу за програмою «єВідновлення» отримають учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані українці, багатодітні сім’ї, опікуни та патронатні вихователі дітей-сиріт й люди з інвалідністю І та ІІ груп. Відзначимо, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.