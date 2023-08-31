Зловживання під час відбудови на Київщині. Держаудитслужба звернулася до громадян

Бучанська, Ірпінська, Гостомельська, Макарівська та Бородянська громади є найбільш постраждалими під час окупації

Держаудитслужба просить повідомляти про факти зловживань при використанні коштів під час відбудови зруйнованих війною об’єктів на Київщині

У Київській області тривають перевірки використання коштів, виділених з місцевих бюджетів на відновлення пошкоджених об'єктів, що постраждали внаслідок війни. Зокрема, Держаудитслужбою вже перевірено використання бюджетних коштів в Ірпінській територіальній громаді. Наразі тривають контрольні заходи в Бучанській територіальній громаді. Про це на засіданні Колегії повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

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Вона нагадала, що Бучанська, Ірпінська, Гостомельська, Макарівська та Бородянська громади є найбільш постраждалими під час окупації й на їх відновлення виділяються значні кошти з місцевих бюджетів.

«Ми не маємо права допустити, щоб у цей непростий час неефективно використовувалися кошти, виділені на відбудову зруйнованих війною об’єктів. Ретельний державний аудит використання коштів на проведення заходів, передбачених програмами відбудови зруйнованих об’єктів під час бойових дій, буде проведено у кожній територіальній громаді й не лише Київщини», – зазначила Алла Басалаєва, нагадавши, що Міністерство фінансів визначило Держаудитслужбу головним органом, який контролюватиме питання використання коштів під час відновлення об’єктів, постраждалих внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

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Вона також наголосила, що Державна аудиторська служба України відкрита до співпраці з громадськістю та закликала повідомляти про факти зловживань у процесі використання бюджетних коштів під час відбудови у всіх регіонах України.

«Звертаємося до громадськості, у разі наявності фактів зловживань при використанні коштів на відбудову інформуйте про них Держаудитслужбу. Ми маємо 5 територіальних міжрегіональних підрозділів, які мають окремі управління в кожній області України. Лише спільно з небайдужими громадами та громадянами ми забезпечимо контроль за використанням коштів та відбудуємо нашу державу!», - резюмувала Алла Басалаєва.

Також Держаудитслужба у ІІІ – IV кварталах перевірить використання бюджетних коштів, виділених на відбудову у Гостомельській та Бородянській територіальних громадах. Крім того, державні аудитори перевірять Департамент регіонального розвитку Київської ОВА.

Нагадаємо, що Держаудитслужбою вже проведені аналогічні контрольні заходи в Чернівецькій громаді. Також тривають перевірки в Ужгородській громаді.

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З повним переліком планових заходів Держаудитслужби можна ознайомитися за посиланням.