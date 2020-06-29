МЗС повідомило, коли Зеленський може зустрітися з Орбаном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в кінці липня

Політики можуть зустрітися в кінці липня

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, за попередніми домовленостями, в кінці липня. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна»

Боднар уточнив, що про це йшлося під час засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за участю міністрів закордонних справ України та Угорщини Дмитра Кулеби і Петера Сійярто.

«Обговорено перспективи проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Орієнтовно, це може бути кінець липня. Угорська сторона пообіцяла надати свої напрацювання по тексту меморандуму, який ми запропонували їм ще під час візиту міністра Дмитра Кулеби до Будапешту», - сказав чиновник.

За його словами, сам факт проведення комісії після семи років перерви – це вже певний поштовх.

«Міністри особисто погодили і підписали відповідний протокол. Домовилися сприяти проведенню в найближчі тижні двох додаткових комісій – з національних меншин і питань освіти, а також буде вжито заходів для підготовки транскордонної комісії з розвитку прикордонної інфраструктури», - розповів Бднар.

Чиновник підкреслив, що всі питання не були вирішені, розбіжності залишаються, але їх намагаються звести до зрозумілого алгоритму вирішення. Одним зі способів вирішення питання забезпечення прав національних меншин у сфері освіти він назвав вдосконалення українського законодавства в рамках реалізації однієї з рекомендацій Венеціанської комісії, а саме – розробки нового закону про національні меншини.

На питання про те, чи буде досягнута сторонами домовленість з питання освіти ще до зустрічі Зеленського і Орбана, Боднар відповів, що, ймовірно, буде досягнутий прогрес.

Нагадаємо, 16 червня парламент Угорщини проголосував за закінчення надзвичайних повноважень Орбана.