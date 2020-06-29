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    У світі

    Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії

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    Президенти РФ та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко - Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії
    Президенти РФ та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко

    «Єдиний союзник, який залишився у Росії, — Білорусь», запевняє Лукашенко

    Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко вважає, що його країна залишається єдиним союзником Росії «в теперішній геополітичній обстановці».

    Про це повідомляє «Интерфакс».

    «Єдиний союзник, який залишився у Росії, — Білорусь. Ми у Росії другі покупці газу після німців. Ми переробляємо величезну кількість їх нафти. Звичайно, вони не хочуть втратити Білорусь і економічно, але найбільше — політично. Тому що, втративши Білорусь, буде найсильніший удар по внутрішній політиці Росії», - заявив президент Білорусі.

    Лукашенко також дав оцінку відносинам Білорусі з ЄС.

    «Вони не змогли підкорити Білорусь своєму впливу. Ми від цього відмовилися. Часи минули, зрозуміли свою помилку, з'явився привід, в тому числі — війна в Україні, нормандський формат в Мінську — привід для того, щоб налагодити з нами відносини. А чому ми з ними повинні сваритися? Ми стали з ними налагоджувати стосунки, не лягаючи під них, вибачте, по-народному сказано. ми хотіли гідно з ними співпрацювати, вони це взяли», - заявив Лукашенко.

    Оцінюючи відносини з США та візит до Мінська глави Держдепу Майка Помпео, президент Білорусі зазначив, що країна знаходиться «між молотом і ковадлом, що підігрівається котлом у вигляді України».

    До слова, Лукашенко хоче «рішуче» змінити Конституцію Білорусі.

    Як відомо, у Білорусії 9 серпня відбудуться президентські вибори. Лукашенко, який має намір балотуватися на шостий термін, заявляв, що в країні хочуть влаштувати революцію. 25 червня він поскаржився на іноземне втручання в передвиборну кампанію. За його словами, російські Telegram-канали поширюють «моторошні фейки» для дискредитації білоруської влади.

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