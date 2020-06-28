Путін розповів, як часто здає тести на коронавірус



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Володимир Путін стверджує, що регулярно здає тести на коронавірусну інфекцію Covid-19

Президент і прем'єр-міністр РФ ніколи не літають в одному літаку через пандемію

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю програмі «Москва. Кремль. Путін» телеканалу «Росія 1» розповів, що здає тести на коронавірус раз на три-чотири дні.

На запитання, чи негативний результат показують тести, Путін відповів: «Слава богу, поки так».

Президент РФ також заявив, що дистанційна робота у зв'язку з епідемією стала для нього «до певної міри випробуванням», оскільки він любить спілкуватися з людьми. Але, за його словами, після того, як захворів прем'єр-міністр Михайло Мішустін, стало зрозуміло, що президент «просто зобов'язаний діяти дуже акуратно».

«Я ще ввів таке правило - президент і прем'єр-міністр ніколи не літають в одному літаку і навіть не літають в один і той самий час навіть на різних літаках. Тому що на нас особлива відповідальність за стан у країні», - розповів Путін.

Раніше стало відомо, що позитивний результат тесту на коронавірус отримав міністр оборони Сербії Александар Вулін, який нещодавно повернувся з Москви. У нього немає симптомів і він перебуває в самоізоляції.

Крім того, коронавірус виявили також у директора управління у справах Косово і Метохії Марко Джурича.

Як повідомлялося, 24 червня в Росії відбувся парад Перемоги на Красній площі в Москві, а також в деяких інших містах. Крім того, 25 червня в РФ почалося голосування щодо внесення поправок до Конституції РФ, яке триватиме до 1 липня. Російські аналітики відзначали, що за деякий час до цього статистика щодо коронавірусу в країні стала різко покращуватися.

Нагадаємо за минулу добу в Російській Федерації зафіксовано 6 784 нових випадки зараження на коронавірус, загальна їхня кількість досягла 633 563. За минулий день померли 102 пацієнти, всього з початку епідемії – 9 060 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.