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    В України з'явилася офіційна сторінка в Instagram

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    В України з&rsquo;явилася офіційна сторінка в Instagram - В України з'явилася офіційна сторінка в Instagram
    В України з’явилася офіційна сторінка в Instagram
    Фото: скріншот

    Мета нового ресурсу – «просування позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії»

    Міністерство закордонних справ України та Український інститут запустили офіційну англомовну сторінку України в соціальній мережі Instagram. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    На сторінці @ukraine.ua будуть розміщувати інформацію про культурні події та фестивалі, інновації, можливості. В оформленні сторінки використовують фотографії українських фотографів.

    Мета нового ресурсу – «просування позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії».

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    Допис, поширений Ukraine UA (@ukraine.ua)

    У МЗС зазначили, що створення і розвиток нової сторінки України – частина стратегічної роботи з формування позитивного іміджу України за кордоном.

    Наразі МЗС та УІ розвивають три офіційні канали комунікації для просування України в світі – сайт України, сторінка у Facebook та сторінка в Instagram.

    Теги: МЗС Facebook соціальні мережі Instagram
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    В України з'явилася офіційна сторінка в Instagram