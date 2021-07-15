В України з’явилася офіційна сторінка в Instagram

В України з’явилася офіційна сторінка в Instagram

Мета нового ресурсу – «просування позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії»

Міністерство закордонних справ України та Український інститут запустили офіційну англомовну сторінку України в соціальній мережі Instagram. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

На сторінці @ukraine.ua будуть розміщувати інформацію про культурні події та фестивалі, інновації, можливості. В оформленні сторінки використовують фотографії українських фотографів.

Мета нового ресурсу – «просування позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ukraine UA (@ukraine.ua)

У МЗС зазначили, що створення і розвиток нової сторінки України – частина стратегічної роботи з формування позитивного іміджу України за кордоном.

Наразі МЗС та УІ розвивають три офіційні канали комунікації для просування України в світі – сайт України, сторінка у Facebook та сторінка в Instagram.