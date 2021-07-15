В України з'явилася офіційна сторінка в Instagram
Мета нового ресурсу – «просування позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії»
Міністерство закордонних справ України та Український інститут запустили офіційну англомовну сторінку України в соціальній мережі Instagram. Про це повідомляє пресслужба МЗС.
На сторінці @ukraine.ua будуть розміщувати інформацію про культурні події та фестивалі, інновації, можливості. В оформленні сторінки використовують фотографії українських фотографів.
Мета нового ресурсу – «просування позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії».
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У МЗС зазначили, що створення і розвиток нової сторінки України – частина стратегічної роботи з формування позитивного іміджу України за кордоном.
Наразі МЗС та УІ розвивають три офіційні канали комунікації для просування України в світі – сайт України, сторінка у Facebook та сторінка в Instagram.