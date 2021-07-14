Україна запропонувала Еміратам взаємне визнання ковід-сертифікатів

Україна домовляється з Еміратами про взаємне визнання документів про вакцинацію від Covid-19 для спрощення умов поїздок громадян

Глава МЗС України провів перемовини з колегою із ОАЕ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував міністру закордонних справ та міжнародного співробітництва Об’єднаних Арабських Еміратів шейху Абдуллі бін Заїду Аль Нагаяну укласти домовленість про взаємне визнання документів про вакцинацію від Covid-19 для спрощення умов поїздок громадян.

Як повідомляє пресслужба МЗС України. глави української та еміратської дипломатії під час телефонної розмови позитивно відзначили динаміку двосторонньої торгівлі та інвестицій і виконання домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського до ОАЕ 13-15 лютого 2021 року.

Вони приділили особливу увагу можливостям розширення портфелю проєктів еміратських інвестиційних фондів в Україні.

Окремою темою розмови стала підготовка до всесвітньої виставки «Експо-2020», робота якої розпочнеться 1 жовтня. Кулеба запросив свого еміратського колегу відвідати український павільйон під час святкування національного дня України в рамках виставки 4 жовтня.

Співрозмовники також обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити у зручний для сторін час.

Нагадаємо, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.

На початку липня уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid -19.

Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЄС дозволив в'їзд для туристів з України, але рішення буде опубліковано пізніше.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволено громадянам, які здійснили повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це препарати Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень Covid-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч осіб.