У Грузії засудили двох українців за порушення кордону

МЗС України схвильоване відповідним вироком й закликає грузинську сторону переглянути рішення

Батумський міський суд в Грузії прийняв рішення ув’язнити двох українців Юрія Хомича й Володимира Дьяченка до чотирьох років. Про це повідомила пресслужба МЗС.

Як зазначається на сайті органу, громадяни України обвинувачуються у незаконному перетині грузинського державного кордону, внаслідок чого Юрія Хомича й Володимира Дьяченка було позбавлено волі строком до чотирьох років.

Аби не втручатися у процес судочинства іноземної країни, Міністерство зовнішніх справ України викликало тимчасового повіреного Грузії, аби висловити йому розчарування рішенням Батумського міського суду. МЗС, зі свого боку, переконане у тому, що вирок не є справедливий й наполягає на тому, аби Грузія переглянула рішення суду.

«МЗС України та Посольство України в Грузії і надалі вживатимуть всіх необхідних заходів задля захисту законних прав та інтересів наших громадян, які скористаються своїм правом подати апеляційну скаргу, відповідно до законодавства Грузії», – повідомляє пресслужба МЗС.

До слова, напередодні ввечері у столиці Грузії Тбілісі мітингувальники вимагали, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 липня.

Незадовго до початку акції більше 70-и ЗМІ поширили спільну заяву, в якій було підкреслено, що випадки порушення прав журналістів «наблизилися до критичної межі». Вони просять дипломатів та міжнародні організації відреагувати на факти тиску та переслідування на журналістів 5 липня.

Як відомо, у неділю в Тбілісі у власній квартирі був знайдений мертвим телеоператор телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава, якого жорстоко побили під час висвітлення заворушень в Тбілісі 5 липня.

Лашкарава побили, коли він висвітлював заворушення у зв’язку з проведенням акції протесту через проведення маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Противники ЛГБТ напали на нього недалеко від парламенту Грузії.

За даними МВС Грузії, тоді постраждали більше 50 журналістів