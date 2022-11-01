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Німеччина передала Україні мостові системи та захищені позашляховики

Юрій Лящук
glavcom.ua
Німеччина передала Україні мостові системи та захищені позашляховики
До відправки готується ще 478 автомобілів
фото з відкритих джерел

Німеччина продовжує підтримувати Україну військовою допомогою

До України продовжує прибувати допомога від Німеччини. На сайті уряду Німеччини оновили список переданої допомоги.

Цього разу йдеться про 17 важких та середніх мостових систем (ще 7 були передані раніше) та 2 навантажувачі.

Також вказано, що Україні передали 22 захищені позашляховики (Grenzschutzfahrzeuge). На сайті уряду Німеччини вказано, що до відправки готується ще 478 автомобілів.

Ймовірно йдеться про машини, які належали Федеральній прикордонній службі Німеччини. У 2005 році службу було перейменовано у Федеральну поліцію.

Автопарк служби це різні автівки від Land Rover Discovery до захищених машин типу SW 4 (TM-170).

Які саме автомобілі будуть доставлені в Україну – невідомо. З міркувань безпеки строки та спосіб доставки також не уточнюються.

Раніше українські рятувальники отримали допомогу від Німеччини.

Зауважимо, Німеччина передала Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню Mars II.

Разом з тим Україна також отримала ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Цей проєкт німці реалізують спільно з нідерландцями. Загалом вони вже передали 14 таких САУ.

Німецький уряд також оновив і перелік анонсованої військової допомоги. Зокрема, німці пообіцяли передати Україні ще 6 100 артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тисяч пострілів калібру 40 мм для гранатометів.

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