Головна Світ Політика
search button user button menu button

Броньовані машини і зимова форма: Німеччина передала військову допомогу Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Броньовані машини і зимова форма: Німеччина передала військову допомогу Україні
Німеччина не афішує дати поставок військової допомоги
фото з відкритих джерел

Україна отримала від Німеччини чергову партію військової допомоги

Німеччина передала Україні броньовані ремонтно-евакуаційні машини, важкі та середні мостові системи та зимову форму. Про це повідомляє сайт німецького уряду.

Німеччина передала на потреби України 5 броньованих інженерних машин, 35 навантажувачів та 4 тис. спальних мішків. Додатково до цього було передане наступне:

  • 240 000 зимових шапок;
  • 80.000 зимових штанів;
  • 116 000 зимових курток;
  • 195 генераторів;
  • 200 наметів;
  • 167 000 набоїв до вогнепальної зброї;
  • 7 важких та середніх мостових систем;
  • 10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 (раніше було 5).

Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі.

Як зазначається, деякі постачання вимагають модернізації або виробництва продовжуються. Також проводяться навчальні заходи.

Теги: допомога ЗСУ Україна війна Німеччина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Оприлюднено перші подробиці розслідування пошкоджень «Північних потоків»
Оприлюднено перші подробиці розслідування пошкоджень «Північних потоків»
Броньовані машини і зимова форма: Німеччина передала військову допомогу Україні
Броньовані машини і зимова форма: Німеччина передала військову допомогу Україні
Дрони-камікадзе атакують Україну: Литва закликає ввести санкції проти Ірану
Дрони-камікадзе атакують Україну: Литва закликає ввести санкції проти Ірану
Лавров поскаржився на дипломатичну ізоляцію Росії
Лавров поскаржився на дипломатичну ізоляцію Росії
США пришвидшать темпи надання $4,5 млрд для України
США пришвидшать темпи надання $4,5 млрд для України
Столтенберг висловився про вступ України до НАТО
Столтенберг висловився про вступ України до НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан у Росії
148K
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води
88K
Запуск ракет. У більшості регіонів України завили сирени (карта)
63K
Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського
61K
«Дорогі брати та сестри». Список архієреїв України, які досі служать Кирилу (документи)
49K
Рашист кинув товаришів у палаючому танку та втік (відео)

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Вчора, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Вчора, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
17 жовтня, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту