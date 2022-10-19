Броньовані машини і зимова форма: Німеччина передала військову допомогу Україні

Україна отримала від Німеччини чергову партію військової допомоги

Німеччина передала Україні броньовані ремонтно-евакуаційні машини, важкі та середні мостові системи та зимову форму. Про це повідомляє сайт німецького уряду.

Німеччина передала на потреби України 5 броньованих інженерних машин, 35 навантажувачів та 4 тис. спальних мішків. Додатково до цього було передане наступне:

240 000 зимових шапок;

80.000 зимових штанів;

116 000 зимових курток;

195 генераторів;

200 наметів;

167 000 набоїв до вогнепальної зброї;

7 важких та середніх мостових систем;

10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 (раніше було 5).

Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі.

Як зазначається, деякі постачання вимагають модернізації або виробництва продовжуються. Також проводяться навчальні заходи.