Німеччина закликала своїх громадян терміново виїхати з Ірану

Ситуація в Ірані загострилася на тлі протестів після загибелі молодої іранки

Для громадян Німеччини існує ризик бути заарештованими

Міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян терміново залишити Іран через ризик довільних арештів. Про це повідомляє пресслужба МЗС Німеччини.

«Для громадян Німеччини існує конкретний ризик бути довільно заарештованими, допитаними та засудженими до тривалих термінів тюремного ув'язнення. Насамперед ризику наражаються особи з подвійним громадянством, які мають іранське громадянство на додаток до німецького. У недавньому минулому мала місце велика кількість довільних арештів іноземних громадян», – йдеться у повідомленні.

Також у МЗС ФРН попереджають, що ситуація в Ірані загострилася на тлі протестів після загибелі молодої іранки.

Нагадаємо, Саудівська Аравія повідомила США, що вважає неминучою атаку з Ірану по цілях у королівстві. Стало відомо, що саудівські посадовці заявили американським колегам із посиланням на власні розвіддані, що Іран готовий здійснити напади як на їхнє королівство, так і на іракське місто Ербіль, намагаючись відвернути увагу від внутрішніх протестів, які вирують у країні з вересня.