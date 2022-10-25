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Німеччина передасть Україні ще дві системи MARS II та гаубиці Panzerhaubitze

Альона Боженко
glavcom.ua
Німеччина передасть Україні ще дві системи MARS II та гаубиці Panzerhaubitze
Німеччина скоро передасть Україні ще дві РСЗВ MARS
фото ілюстративне

Німеччина планує найближчим часом надати Україні додаткові реактивні системи залпового вогню

Німеччина незабаром планує надати Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000. Про це повідомив Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час спільного з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу.

«Я сьогодні пообіцяв панові Президенту, що скоро будуть передані дві системи MARS і також чотири наші гаубиці Panzerhaubitze 2000 наступними днями будуть передані Україні», – зазначив Штайнмаєр.

Президент Німеччини також підтвердив, що його держава продовжить постачання Україні систем протиповітряної оборони.

Крім цього, Штайнмаєр погодився з Зеленським, що наша країна потребує справедливого миру.

«Мир, якого хоче Путін, може викликати нову війну», – наголосив лідер ФРН.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок, 25 жовтня. Це його перша поїздка до України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебуває з робочим візитом в Україні, звернувся з посланням до українців. Він наголосив, що українці можуть розраховувати на Німеччину та пообіцяв, що підтримка України з боку Німеччини триватиме. 

Також в рамках візиту Зеленський зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. За словами українського гаранта, він провів зі Штайнмаєром дуже важливі перемовини. Також Зеленський поінформував свого колегу щодо інших оборонних потреб України, які потрібні для захисту та звільнення української землі.

Теги: президент держава Штайнмайєр Україна Німеччина Володимир Зеленський українці

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