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    Політика

    В Україну з візитом приїде спікер сенату Франції

    Ларше доповість про свій візит президенту Еммануелю Макрону - В Україну з візитом приїде спікер сенату Франції
    Ларше доповість про свій візит президенту Еммануелю Макрону
    фото: rada.gov.ua

    Ларше підтвердив свою підтримку України у заявці на отримання статусу кандидата в члени ЄС

    Голова Сенату Франції Жерар Ларше найближчим часом вирушить до Києва на запрошення речника Верховної ради Руслана Стефанчука. Про це пише Le Figaro.

    Ларше уточнив, що він, звичайно, доповість про цей візит президенту Еммануелю Макрону, «бо бувають часи, коли Франція має говорити в один голос».

    Голова Сенату підтвердив свою підтримку України у заявці на отримання статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

    «Я говорю це щиро і з усією відповідальністю, Україна написала кров'ю кілька умов, необхідних для набуття статусу кандидата», — заявив Ларше, додавши, що «Європейський Союз не може відвернутися від України, відмовивши у цьому статусі».

    Нагадаємо, Франція створює спеціальну групу для розслідування обставин загибелі журналіста Фредеріка Леклерка-Імхоффа в Луганській області.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Франція Україна окупація #stoprussia
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    В Україну з візитом приїде спікер сенату Франції