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    Новини

    Франція почала розслідування загибелі свого журналіста на Донбасі

    Від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф - Франція почала розслідування загибелі свого журналіста на Донбасі
    Від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф
    фото з відкритих джерел

    Група з розслідування обставин загибелі Леклерка очолюватиметься українськими правоохоронцями

    Франція створює спеціальну групу для розслідування обставин загибелі журналіста Фредеріка Леклерка-Імхоффа в Луганській області. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін колона в ході візиту до Києва, повідомляє BFM.

    Міністр повідомила, що група з розслідування обставин загибелі Леклерка очолюватиметься українськими правоохоронцями.

    Вона також звернулася до преси і закликала дати належний розголос загибелі представника медіаспільноти.

    Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Фредерік Леклерк-Імхофф був в Україні, щоб показати реалії війни і загинув, рятуючись від російських бомб.

    Нагадаємо, від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф. Осколки снарядів пробили броньований транспорт і спричинили смертельне поранення журналіста в шию. Наш колега робив матеріал про евакуацію мирного населення з Луганської області.

    Теги: росія окупанти війна Франція розслідування Україна Еммануель Макрон журналіст окупація #stoprussia
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    Франція почала розслідування загибелі свого журналіста на Донбасі