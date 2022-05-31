Франція почала розслідування загибелі свого журналіста на Донбасі

Від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф

Група з розслідування обставин загибелі Леклерка очолюватиметься українськими правоохоронцями

Франція створює спеціальну групу для розслідування обставин загибелі журналіста Фредеріка Леклерка-Імхоффа в Луганській області. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін колона в ході візиту до Києва, повідомляє BFM.

Міністр повідомила, що група з розслідування обставин загибелі Леклерка очолюватиметься українськими правоохоронцями.

Вона також звернулася до преси і закликала дати належний розголос загибелі представника медіаспільноти.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Фредерік Леклерк-Імхофф був в Україні, щоб показати реалії війни і загинув, рятуючись від російських бомб.

Нагадаємо, від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф. Осколки снарядів пробили броньований транспорт і спричинили смертельне поранення журналіста в шию. Наш колега робив матеріал про евакуацію мирного населення з Луганської області.