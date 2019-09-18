Антикорсуд 19 вересня візьметься за голову Держаудитслужби Гаврилову



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Голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова Фото: job-sbu.org

ТОП-чиновниця підозрюється у декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні

Вищий антикорупційний суд на 19 вересня призначив підготовче засідання з розгляду обвинувального акту щодо голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової за ч.3 статті 368-2, ст. 366-1 Кримінального кодексу України («Незаконне збагачення», «Декларування недостовірної інформації»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 12 вересня.

Справу Гаврилової до Антикорсуду 11 вересня передав Солом`янський районний суд Києва.

За даними досудового розслідування, у 2015-2017 роках голова Держаудиту отримала у власність активи на загальну суму 9,9 млн грн, законність походження яких не підтверджена доказами, а їхня вартість значно перевищує законні доходи посадовця.

Йдеться про квартиру і паркомісця, позашляховик 2016 р.в., дорогі меблі, техніку, а також золоті зливки і готівку – $112,8 тис. і 8,5 тис. євро – вилучені детективами при обшуку.

Згідно з обвинуваченням, Лідія Гаврилова також внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 і 2016 роки. Зокрема, не задекларувала автомобіль і два паркомісця свого колишнього чоловіка, з яким, за даними слідства, сімейні відносини фактично не припинила.