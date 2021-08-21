Члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей затримано під час отримання великого хабара

Слідчі дії тривають з метою викриття інших учасників організованої злочинної групи, – НАБУ

У п’ятницю, 20 серпня, детективи НАБУ затримали чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) при одержанні неправомірної вигоди за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу в розмірі $90 тис.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, член Комісії затриманий у порядку 208 КПК України, попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.28 ч.4 ст.368 (здійснення злочину групою осіб, повторне одержання хабара) КК України.

«В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, чиновник (який на час скоєння злочину виконував обов’язки голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей) був затриманий «на гарячому» при одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі», – сказано в повідомленні на сайті Бюро.

Влітку 2021, внаслідок покладених на Національне бюро повноважень, детективи отримали інформацію про існування системи одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за надання дозволів і ліцензій на право на заняття гральним бізнесом. «Для викриття злочинної схеми НАБУ за погодженням з САП розробило і здійснило комплекс негласних слідчих (розшукових) дій за участю детективів «під прикриттям», – повідомили в НАБУ.

У рамках розслідування детективи задокументували факти, що свідчать про те, що член КРАІЛ запропонував надати йому неправомірну вигоду за схвалення ним та іншими членами Комісії рішень про надання дозволів, що підтверджують відповідність приміщень суб’єктів підприємницької діяльності в Чернігівській і Запорізькій областях для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі. Крім того, він обіцяв забезпечити надання ліцензій на право здійснення в цих приміщеннях гральної діяльності.

У НАБУ наголосили, що слідчі дії тривають з метою викриття інших учасників організованої злочинної групи.