Протести SaveФОП: що відбувається під Радою (відео)

У Києві під стінами Верховної Ради проходить акція протесту підприємців

Учасники протесту галасують, використовують дудки

У Києві підприємці вийшли на мітинг SaveФОП, наразі перекрито Європейську площу, вулицю Грушевського, ускладнено рух вулицею Хрещатик, утворилися затори.

Зранку вони зібралися під стінами Верховної Ради і вирушили на Майдан Незалежності у супроводі звукомобіля. Звідти знову повернулися до Ради.

Нагадаємо, 17 лютого, у центрі Києва знову протестують SaveФОП. Через це повністю перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик.

З 1 січня в Україні набув чинності закон про обов'язкове застосування ФОП касових апаратів чи програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Також, в урядовому кварталі з'явилися автозаки.

Раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО). Також нещодавно «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

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