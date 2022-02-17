Рада підтримала звільнення Сенниченка з посади глави Фонду держмайна

Раніше Сенниченко написав заяву про відставку за власним бажанням

За відповідне рішення проголосували 318 парламентарів.

На сьогоднішньому засіданні, 17 лютого, Верховна Рада проголосувала за звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України. Раніше він написав заяву про відставку за власним бажанням. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Депутати схвалили відповідний проект постанови. «За» проголосували 318 парламентарів.

Що відомо про Сенниченка

18 вересня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна (ФДМ), звільнивши з цієї посади Віталія Трубарова.

Дмитра Сенниченко розпочав кар’єру економістом в Національному банку України, працював у службі прем'єр-міністра України та радником голови підкомітету Верховної Ради України з питань банківської та фінансової діяльності.

Також керував міжнародними інвестиційно-девелоперськими та консалтинговими компаніями, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та інфраструктуру.

Крім того, на посаді директора з управління нерухомим майном та інфраструктурою здійснював корпоратизацію та реформу ПАТ «Укрпошта».

Нагадаємо, парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з ЄС.Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, народні депутати не підтримали проєкт постанови щодо звільнення з посади очільника Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. «За» проголосували лише 223 народних депутати, тоді як для його ухвалення необхідно 226 голосів. Водночас після голосування низка депутатів заявили, що система «Рада» не зарахувала їхні голоси. Народні депутати пішли на перерву, під час якої працівники парламенту протестували систему «Рада» на предмет збоїв у роботі. Після перерви депутати провели контрольне голосування.

Заяву про звільнення Сенниченко подав ще 18 листопада 2021. Він заявляв, що відставка є його особистим рішенням. Сенниченко казав, що за два роки на керівній посаді в ФДМУ він виконав усі свої плани, і настав «час рухатися далі».