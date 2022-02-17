Парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з ЄС

Угода про спільний авіаційний простір – це «авіаційний безвіз» одночасно для українських та європейських авіаперевізників

За відповідне рішення поголосували 311 народних депутатів.

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір. Про це стало відомо із засідання Ради. За відповідне рішення поголосували 311 народних депутатів.

Під час представлення проєкту закону заступниця міністра інфраструктури Анна Юрченко розповіла, що угода забезпечить створення спільного авіапростору між Україною та ЄС на основі ідентичних правил авіабезпеки польотів. Також йдеться про відповідність організації повітряного руху, соціального забезпечення працівників, роботи систем комп’ютерного бронювання, захисту довкілля та забезпечення прав споживачів. Вона зауважила, що реалізація відбувається у два етапи, що передбачає поступове приведення положень законодавства України у відповідність до вимог і стандартів ЄС.

«Реалізація угоди позитивно впливатиме на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, ринок праці, рівень зайнятості населення», – сказала голова Комітету Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе, пердставляючи документ у сесійній залі.

Угоду про спільний авіаційний простір підписали особисто прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель та Посол Головуючої в Раді ЄС Республіки Словенія Томаж Менцін 12 жовтня в межах 23-го Саміту Україна-ЄС.

Угода про спільний авіаційний простір – це «авіаційний безвіз» одночасно для українських та європейських авіаперевізників. Україна отримає такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу.

В рамках Спільного авіаційного простору (САП) зменшиться адміністративне навантаження на українські авіакомпанії. Про польоти до ЄС, маршрути, частоту рейсів і слоти українські авіакомпанії домовлятимуться за тією ж процедурою, як це робить будь-який перевізник з Євросоюзу. Громадяни України отримають більше можливостей та напрямків для подорожей та знижені ціни на квитки.

Як повідомлялося, на сайті Верховної Ради 15 лютого з’явився законопроєкт, яким пропонується запровадити заборону виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану.