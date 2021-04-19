Верховний суд почав розглядати оскарження санкцій щодо «каналів Медведчука»

Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна»

Сьогодні Верховний суд розпочав розгляд ще двох справ щодо застосування санкцій до телеканалів

Верховний суд почав розгляд справи за позовом «Телерадіокомпанії «Нові комунікації» про оскарження указу Президента щодо санкцій до телеканалів.

Про це інформує пресслужба ВСУ.

«19 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 9901/33/21 за позовом ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації», в якому оскаржено Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до якого застосовано санкції до позивача», - ідеться у повідомленні.

Під час судового засідання представник Служби безпеки України повідомив, що на адресу Верховного суду надіслано документи, які підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій, відомості з яких становлять державну таємницю, та просив залучити їх до матеріалів справи.

Верховний суд задовольнив клопотання СБУ, відклав розгляд справи з метою надання представнику позивача терміну для оформлення допуску й доступу до державної таємниці та ознайомлення сторін з матеріалами справи, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці.

Наступне судове засідання з розгляду цієї справи відбудеться 7 червня о 14:00.

Також сьогодні КАС ВС розпочав розгляд справи № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржив Указ Президента України № 43/2021, у частині застосування санкцій до ТОВ «Новини 24 години», ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації».

Під час судового засідання розглянуто низку клопотань, заслухано доводи сторін, проведено дослідження матеріалів справи.

У судовому засіданні оголошено перерву до 14:00 26 квітня.

Загалом на розгляді КАС ВС перебуває всього 10 позовних заяв, якими оскаржується Указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Розгляд справи № 9901/42/21 за позовом ТОВ «Лідер ТВ» відбудеться 26 квітня о 12:00.

На цей самий день о 14:30 призначено продовження судового засідання з розгляду справи № 9901/34/21 за позовом ТОВ «Новини 24 години».

На 14:00 18 травня призначено до розгляду справу № 9901/39/21 за позовом Тараса Козака про визнання протиправним і скасування зазначеного Указу президента України в частині (додаток 1 до рішення РНБОУ).

24 травня об 11:00 буде продовжено розгляд справи № 9901/45/21 за позовом ТОВ «Новий формат ТВ», слухання якої суд розпочав 5 квітня 2021 року.

Крім цього, 25 травня о 10:00 буде продовжено розгляд справи № 9901/54/21 за позовом ТОВ «ТВ Вибір», слухання якої розпочато 6 квітня 2021 року.

На 16:30 26 травня призначено судове засідання, на якому буде продовжено розгляд справи № 9901/47/21 за позовом ТОВ «Аріадна ТВ».

Судове засідання у справі № 9901/40/21 за позовом ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ» заплановано на 31 травня о 14:00.

А наступне судове засідання з розгляду справи за позовом ТОВ «Партнер ТВ» відбудеться 16 червня о 14:00.

У лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

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