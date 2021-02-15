Росія опосередковано фінансувала канали Медведчука – Ткаченко

Ткаченко пояснив, що канали «112 Україна», NewsOne і Zik підозрюють у фінансуванні тероризму

Блокування телеканалів народного депутата Тараса Козака «112 Україна», NewsOne і Zik сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Про це в інтерв’ю виданню «Лівий берег» заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Під час роботи ТСК (Тимчасової слідчої комісії – ред.) за «медведчуківськими» каналами нам дали можливість ознайомитися з документами. Цікавив саме факт їхнього придбання, оскільки там довга й заплутана історія. У мене є підстави говорити про опосередковане фінансування з боку Росії як мінімум на етапі придбання цих каналів», – заявив Ткаченко.

Водночас очільник Мінкульту пояснив, що канали підозрюють у фінансуванні тероризму. За його словами, наразі правоохоронці відмовляються надати докази проти каналів посилаючись на продовження слідства.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Замість закритих телеканалів керівництво медіахолдингу «Новости» має намір створити новий канал. Проте голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв розповів, як Нацрада може заблокувати перезапуск «Медведчук-ТБ».