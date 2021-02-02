Зеленський запровадив санкції проти нардепа та каналів, які пов'язують з Медведчуком

Соратника Віктора Медведчука Тарас Козак є власником телеканалів «112 Україна», Zik та Newsone

Президент на п’ять років запровадив санкції проти нардепа від «ОПЗЖ» Тараса Козака

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone.

Відповідні укази президента розміщено на сайті глави держави.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться у документі.

Санкції запровадили проти близького соратника та бізнес-партнера Віктора Медведчука, нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака терміном на п’ять років.

Санкції передбачають:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

Також на п’ять років ввели санкції проти регіональних мовників каналу «112-Україна» – «Новий формат», «Аріадна ТВ», «ТВ Вибір», «Партнер ТВ» та «Лідер ТВ».

Санкції проти телеканалів передбачають:

блокування активів; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; заборона користування радіочастотним ресурсом України; припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

Як відомо, Тарас Козак є власником телеканалів «112 Україна», Zik та Newsone. Щоправда, реальним власником телеканалів ЗМІ називають Віктора Медведчука.