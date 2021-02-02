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    Зеленський запровадив санкції проти нардепа та каналів, які пов'язують з Медведчуком

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    Соратника Віктора Медведчука&nbsp;Тарас Козак є власником телеканалів &laquo;112 Україна&raquo;, Zik та Newsone - Зеленський запровадив санкції проти нардепа та каналів, які пов'язують з Медведчуком
    Соратника Віктора Медведчука Тарас Козак є власником телеканалів «112 Україна», Zik та Newsone

    Президент на п’ять років запровадив санкції проти нардепа від «ОПЗЖ» Тараса Козака

    Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone.

    Відповідні укази президента розміщено на сайті глави держави.

    «Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться у документі.

    Санкції запровадили проти близького соратника та бізнес-партнера Віктора Медведчука, нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака терміном на п’ять років.

    Санкції передбачають:

    1. блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
    2. обмеження торговельних операцій;
    3. обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
    4. запобігання виведенню капіталів за межі України;
    5. зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
    6. анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
    7. повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
    8. припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
    9. заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

    Також на п’ять років ввели санкції проти регіональних мовників каналу «112-Україна» – «Новий формат», «Аріадна ТВ», «ТВ Вибір», «Партнер ТВ» та «Лідер ТВ».

    Санкції проти телеканалів передбачають:

    1. блокування активів;
    2. запобігання виведенню капіталів за межі України;
    3. зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
    4. анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
    5. заборона користування радіочастотним ресурсом України;
    6. припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

    Як відомо, Тарас Козак є власником телеканалів «112 Україна», Zik та Newsone. Щоправда, реальним власником телеканалів ЗМІ називають Віктора Медведчука.

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    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ телебачення РНБО санкції Володимир Зеленський президент Тарас Козак
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