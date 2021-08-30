Ветеран порізав на допиті собі вени

Дмитро Кухарчук пошкодив себе на знак протесту проти переслідування влади

Ветеран російсько-української війни Дмитро Кухарчук, якого намагаються засудити за статтею «хуліганство» за акцію під Офісом президента 14 серпня, на знак протесту проти переслідування ветеранів порізав собі вени під Печерським управлінням поліції у Києві.

«Нас не залякати ані СІЗО, ані катуваннями. Виносячи друзів з фронту, ми бачили чимало крові, якої ніколи в житті не бачили ані Монастирський, ані Єрмак, ані Баканов, ані Зеленський. Я розумію, що вони так сильно хочуть моєї крові. Ось вам моя кров», – сказав Дмитро Кухарчук, після чого порізав собі руку на лівій руці. Тут же йому надали першу медичну допомогу.

У подальшому брифінгу виступили адвокат «Сліпа», письменник Василь Шкляр та лідер Національного корпусу Андрій Білецький. Вони навели факти замовності справи, за якою під час протесту начебто побили працівника поліції «з-зарання заготовленими предметами» – ногами.

«Влада продовжує репресії проти ветеранів війни! Переслідування ветеранів - представників Азовського руху тривають. Вранці 28 серпня двом ветеранам полку» Азов – голові Черкаського міського відділення Національного Корпуси Дмитру Кухарчуку і його бойовому побратимові Олегу Довбиш, вручили підозри. Хлопцям інкримінують ст. 296 ч . 4. Мова йде про «хуліганські дії», які вони нібито здійснювали на акції під Офісом Президента 14 серпня в Києві. Очевидно, що майбутні допит і суд – тільки формальність в цій політичній замовний справі. Відразу після вручення підозр прес-служба Нацполіціі опублікувала новина, що нібито суд вже обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. що не відповідає дійсності, оскільки суд ще навіть не був призначений! Можна зробити висновок, що результат вже давно відомий, тому в Нацполіціі вирішили навіть не чекати самого засідання», – заявив лідер Національного корпусу Андрій Білецький.

Запобіжні заходи обиратимуть сьогодні у Печерському районному суді міста Києва: