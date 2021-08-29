Поліція викликала на допит ветеранів «Азову»

Дмитро Кухарчук стверджує, що відкрите проти нього провадження має замовний характер

Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша хочуть допитати щодо сутичок із поліцією, які сталися 14 серпня

Ветеранів полку «Азов» Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша викликають на допит щодо сутичок з поліцією, які сталися 14 серпня під час акції протесту біля Офісу президента. Ветеранам інкримінують ч.4 ст.296 (Хуліганські дії). Про це повідомляє пресслужба Національного Корпусу.

«30 серпня ветерани приїдуть на допит до Печерського райвідділу в Києві. Також, о 10.00 перед будівлею поліції представники Нацкорпусу проведуть брифінг для журналістів», – ідеться у повідомленні. У брифінгу візьмуть участь лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, керівник штабу Максим Жорін та підозрюваний ветеран Дмитро Кухарчук.

Водночас сам Кухарчук стверджує, що відкрите проти нього провадження має замовний характер.

«Слідча вимагає СІЗО, оскільки я можу переховуватись і чинити тиск на свідків. Але чому ж я тоді і досі тут?», – написав ветеран у своєму телеграм-каналі.

Раніше слідчі повідомили про підозру двом учасникам мітингу «Нацкорпусу», який 14 серпня пройшов на Банковій і завершився масовою бійкою.

Тоді у Києві біля Офісу президента представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», проводили акцію протесту. Колона людей підійшла до Офісу президента, але їх не пропустили на територію, через що розпочались сутички.