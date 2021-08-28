Сутички під ОПУ 14 серпня: двом учасникам повідомлено про підозру

Активістам загрожує до семи років позбавлення волі

Слідчі повідомили про підозру двом учасникам мітингу «Нацкорпусу», який 14 серпня пройшов на Банковій і завершився масовою бійкою. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

«У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії. Це – мешканці Черкащини, 1990 та 1984 років народження. Сьогодні, 28 серпня, слідчий поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомив порушникам про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

У поліції вказали, що наразі тривають слідчі дії для встановлення інших учасників події та притягнення їх до відповідальності.

У Нацкорпусі заявили, що про підозру повідомили двом ветеранам полку «Азов» – голові Черкаського міського осередку Національного Корпусу Дмитру Кухарчуку та його бойовому побратиму Олегу Довбишу.

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