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    Сутички під ОПУ 14 серпня: двом учасникам повідомлено про підозру

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    Дмитру Кухарчуку та Олегу Довбишу вручили підозри - Сутички під ОПУ 14 серпня: двом учасникам повідомлено про підозру
    Дмитру Кухарчуку та Олегу Довбишу вручили підозри
    Фото: Нацкорпус

    Активістам загрожує до семи років позбавлення волі

    Слідчі повідомили про підозру двом учасникам мітингу «Нацкорпусу», який 14 серпня пройшов на Банковій і завершився масовою бійкою. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

    «У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії. Це – мешканці Черкащини, 1990 та 1984 років народження. Сьогодні, 28 серпня, слідчий поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомив порушникам про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

    У поліції вказали, що наразі тривають слідчі дії для встановлення інших учасників події та притягнення їх до відповідальності.

    У Нацкорпусі заявили, що про підозру повідомили двом ветеранам полку «Азов» – голові Черкаського міського осередку Національного Корпусу Дмитру Кухарчуку та його бойовому побратиму Олегу Довбишу.

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    Теги: МВС суд акція Азов протест розслідування
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    Сутички під ОПУ 14 серпня: двом учасникам повідомлено про підозру