Проросійський активіст з Харкова убив тещу через півтора місяці після весілля

18-річний Артур Газієв поклав тіло у мішок та хотів вивезти на таксі

Гучний суд у Харкові – юнаку обирали запобіжний захід за те, що вбив свою тещу. Тіло він поклав у мішок і хотів вивезти на таксі як акустичну систему, пише «Сьогодні».

Вбивство сталося у кафе. На місці оперативники знайшли зв'язане скривавлене тіло жінки – власниці закладу із мішком на голові. З каси зникли гроші. А з бару – купа алкоголю. Місцеві кажуть, кафе відкрилося менш ніж місяць тому. Заправляв тут хлопець, часто разом з 45-річною родичкою.

18-річного молодика, зятя загиблої, слідчі і називають вбивцею. Мовляв, він намагався приховати злочин: аби позбутися тіла, викликав вантажне таксі.

«Водій таксі під час завантаження пакунку до автомобілю почав сумніватися щодо того, що цей вантаж був саме акустичною системою, як повідомляли клієнти. Та попросив, щоб показали, що саме знаходиться у мішку», – коментує речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Потім юнак інсценував розбійний напад на кафе і сам викликав поліцію. Але згодом в усьому зізнався. Запевняє, що був тверезим. І не розуміє, як перейшов межу.

«Вона почала мені набридати: «ти молокосос, що ти там...» Ну, купа принижень. Я мовчу, мовчу, мовчу. Вона через те, що я ігнорую, їй це навіть вдома не подобалося. Вона мене повертає, хапає. Я її відштовхую, вона знову. Тоді я келихом завдав удар в обличчя», – розповідає підозрюваний Артур Газієв.

Він наніс потерпілій не менше п'яти послідовних ударів у тулуб. Через декілька хвилин жінка перестала подавати ознаки життя. Батько підозрюваного не йме віри: як його син міг вчинити таке звірство.

Артур пояснює: одружився з коханою дівчиною на початку липня. Але взаємини з її мамою не склалися. Та, бувало, пиячила, постійно задирала його. Вимагала, аби погасив її старі борги. А ще нібито спокушала його, щоб викликати ревнощі у свого чоловіка.

«Її власний брат і її чоловік звинувачували її в тому, що вона відбила мене у моєї дружини. І нібито вона була моєю коханкою… Вона виїдала мій мозок зсередини», – стверджує підозрюваний.

Артур благав відправити його під домашній арешт. Мовляв, він не становить ні для кого загрози, просто теща допекла. Та суддя вирішує – на час розслідування справи хлопець має перебувати у СІЗО. За умисне вбивство йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

18-річний Артур Газієв встиг змінити у своєму віці декілька партій і запам'ятатися кількома фрік-шоу, повідомляє Вадим Поздняков на своїй сторінці у Facebook.

Як ідеться у телеграм-каналі «Харьков 1654», 2017 року Артур Газієв був прихильником Кернеса, на початку 2018 року – молодіжної партії Порошенка, у кінці січня 2020 року став членом партії Шарія.

Раніше суд на Донеччині взяв під варту без альтернативи внесення застави двох юнаків, які підозрюються у скоєнні умисного вбивства двох чоловіків.

До слова, киянин підозрюється у вбивстві двох сестер заради квартири.

Також повідомлялося, що у Києві жорстоко вбили зірку популярного телешоу.