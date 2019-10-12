Виборам на Донбасі бути. Рано чи пізно, ― експерт



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Голова правління Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська

Вибори кінцевий етап переходу тимчасово окупованих територій України в правове русло держави – Айвазовська

Виборам на Донбасі бути. Рано чи пізно на основі Мінських домовленостей або інших, які вдасться сформувати, якщо, звісно, влада та суспільство прагнуть до повернення територій і людей. Органи місцевого самоврядування не призначають зверху, ззовні чи з-за кордону, їх обирають жителі територіальних громад. По-справжньому. З ідентичною виборчою системою для всіх регіонів України та без дискримінації щодо цензу осілості для виборців та кандидатів. Без тиску, погроз, залякування й обману. А з цим, очевидно, поки – проблема.

Про це у своїй статті для Дзеркало тижня пише Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі «Опора».

За її словами, вибори ― це не вирішення конфлікту, а лише кінцевий етап переходу тимчасово окупованих територій України в правове русло держави.

«На жаль для світу та на щастя для нас, ми звикли до більш цивілізованих протистоянь під час виборів, а міжнародні стандарти їх проведення є ідентичними як для мирних держав і територій, так і зон збройного конфлікту, – зазначає експерт. – Червоні лінії, про які заявляє влада на найвищому рівні, повинні бути написані не чорнилами, які щезають, як колись дорікав сенатор Джон Маккейн президентові Бараку Обамі щодо відсутності жорстких реакцій після застосування хімічної зброї урядовими військами в Сирії. Червоні лінії – те, що окреслюють та відстоюють без поправки на обставини, настрої наших західних партнерів чи росіян».

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Як повідомлялося, колишній представник України в Тристоронній контактній групі вщент розкритикував «формулу Штайнмаєра».