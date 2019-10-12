Україна має відновити контроль над кордоном на Донбасі, – заява ЄС



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Усі іноземні збройні формування, військова техніка та найманці повинні залишити територію України

Відновлення Україною повного контролю над державним кордоном на Донбасі є необхідним для виконання Мінських угод.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

«Ми ще раз наголошуємо на нашій позиції, що повний контроль Україною над державним контролем має дуже важливе значення для виконання Мінських домовленостей», – заявили в Євросоюзі.

В ЄС також наголосили, що усі іноземні збройні формування, військова техніка та найманці повинні залишити територію України.

Стосовно місцевих виборів на території ОРДЛО, то для їх проведення за українським законодавством мають бути створені усі необхідні умови, передусім у безпековій сфері.

«Належні безпекові умови є необхідними для проведення, відповідно до законодавства України, місцевих виборів в окремих районах Донбасу, під наглядом БДІПЛ та згідно зі стандартами ОБСЄ. Ми будемо уважно стежити за розвитком ситуації та закликаємо Росію та підтримувані нею збройні формування до конструктивного підходу в цьому плані», – йдеться у заяві Євросоюзу.