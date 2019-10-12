Колишній представник України в Тристоронній контактній групі вщент розкритикував «формулу Штайнмаєра»



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Колишній представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук

Не зайвим був би «Нюрнберзький трибунал» – Марчук

На створення умов для виборів на Донбасі, тобто реалізації «формули Штайнмаєра», потрібні роки.

Про це заявив колишній представник України в Тристоронній контактній групі, політик Євген Марчук, звертаючись до президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, повідомляє Укрінформ.

Марчук нагадав, що перші демократичні вибори в Західній Німеччині відбулися в 1949 році, тобто через чотири роки після закінчення Другої світової.

«У зв’язку з цим у мене запитання до найдосвідченішого європейського політика пана Штайнмаєра: Ви справді призабули, що на початку необхідно було всеосяжне припинення вогню, глибока демілітаризація, демократизація суспільного життя, а тільки потім-потім істинно демократичні вибори?», – поцікавився політик.

Він також вважає, що не зайвим був би «Нюрнберзький (чи тепер Гаазький) трибунал».

Крім того, Марчук запропонував президенту ФРН поспілкуватися з представниками німецької розвідки, щоб дізнатися про деталі війни, яку Росія шостий рік веде у центрі Європи.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст «формули Штайнмаєра». За його словами, вона передбачає схвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня »ніхто нічого не підписував».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

Нагадаємо, екзаступник помічника міністра оборони США, а нині старший директор Центру дипломатії та глобальної взаємодії Майкл Карпентер застеріг, що «формула Штайнмаєра», яку Європа хоче нав’язати Україні, зосереджується на скасуванні відповідальності РФ за війну й примусі Києва вести справи зі ставлениками Кремля на Донбасі.