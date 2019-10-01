Україна дала згоду на формулу Штайнмайєра - Зеленський

Про це Зеленський заявив на брифінгу.

«Ми відповіли на лист пана (представника ОБСЄ на переговорах у Мінську Мартіна — ред.) Сайдіка, що ми погоджуємо текст «формули Штайнмайєра», — сказав він.

Зеленський зазначив, що існує «багато страшилок» щодо цієї формули, але він наголосив, що ніхто не буде проводити вибори на окупованому Донбасі «під дулами автоматів».

Раніше у російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що 1 жовтня українська делегація нібито вже підписала «формулу Штайнмайера» на переговорах у Мінську. Відзначається, що свій підпис під планом щодо Донбасу поставив представник Києва, другий президент України Леонід Кучма. Деталі підписання повинен незабаром озвучити представник ОБСЄ Мартін Сайдік.

«Текст» формули «підписаний в формі, що погодила контактна група. Поставлені підписи всіх учасників: України, «республік», РФ і ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо Главкому з власних джерел, сьогодні політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у Нормандському форматі ще не оголошено.



