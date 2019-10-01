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    Україна дала згоду на формулу Штайнмайєра - Зеленський

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    Зеленський зазначив, що існує &laquo;багато страшилок&raquo; щодо формули&nbsp;<span>Штайнмайєра</span> - Україна дала згоду на формулу Штайнмайєра - Зеленський
    Зеленський зазначив, що існує «багато страшилок» щодо формули Штайнмайєра

    Зеленський наголосив, що ніхто не буде проводити вибори на окупованому Донбасі «під дулами автоматів»

    Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська сторона погодила так звану «формулу Штайнмайєра» щодо виборів на окупованому Донбасі, але закликав не боятися страшилок.

    Про це Зеленський заявив на брифінгу.

    «Ми відповіли на лист пана (представника ОБСЄ на переговорах у Мінську Мартіна — ред.) Сайдіка, що ми погоджуємо текст «формули Штайнмайєра», — сказав він.

    Зеленський зазначив, що існує «багато страшилок» щодо цієї формули, але він наголосив, що ніхто не буде проводити вибори на окупованому Донбасі «під дулами автоматів».

    Раніше у російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що 1 жовтня українська делегація нібито вже підписала «формулу Штайнмайера» на переговорах у Мінську. Відзначається, що свій підпис під планом щодо Донбасу поставив представник Києва, другий президент України Леонід Кучма. Деталі підписання повинен незабаром озвучити представник ОБСЄ Мартін Сайдік.

    «Текст» формули «підписаний в формі, що погодила контактна група. Поставлені підписи всіх учасників: України, «республік», РФ і ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

    Як стало відомо Главкому з власних джерел, сьогодні політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у Нормандському форматі ще не оголошено.


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