Вибори до міськради Кременчука: ТВК повторно розгляне список кандидатів від «Євросолідарності»



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Сьогодні у Полтаві сотні небайдужих людей вийшли на акцію протесту проти порушень виборчого законодавства і тиску на опозицію Фото: «Європейська солідарність»

Суд скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів від «Європейської Солідарності» у Кременчуцьку міськраду

Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів «Європейської солідарності» до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи.

Про це повідомив кандидат на посаду міського голови Кременчука Сергій Ярош.

«Влада застосовує весь арсенал, вона влаштовує провокації. Ми сьогодні цілий день провели під Полтавським адміністративним судом. Ця ганебна постанова скасована. Дякуємо нашій юридичній команді і рухаємось вперед до перемоги», – зазначив Сергій Ярош.

Зазначається, що сьогодні у Полтаві сотні небайдужих людей вийшли на акцію протесту проти порушень виборчого законодавства і тиску на опозицію. Учасники акції закликали суд відновити справедливість та законність, не допустити політичних маніпуляцій із реєстрацією кандидатів.

«Зараз в Україні відбуваються ганебні речі. Влада злякалася найбільшої проукраїнської, проєвропейської, опозиційної партії «Європейської Солідарності». Тому що «ЄС» і її підтримка зараз зростає. Вони продовжують тиск на нас по всій Україні. Ми вимагаємо у влади прозорих, чесних виборів. Не можете нас перемогти в чесній боротьбі і тому творите те, що зараз відбувається. Ми закликаємо вас припинити це робити і дати можливість кременчужанам зробити свій вибір», – зазначив Андрій Карпов «Полтава», який балотується на посаду міського голови.

Як відомо, у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії «Європейська солідарність» до міськради.

«Європейська солідарність» вимагала скасувати рішення ТВК, що блокувало реєстрацію депутатів до міськради Кременчука