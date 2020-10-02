«Євросолідарність» закликає скликати Раду через розкрадання коронавірусного фонду



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«Європейська солідарність» вимагає терміново зібрати сесію парламенту

Депутат зазначив, що НАБУ має провести розслідування зловживань у Covid-фонді

«Європейська солідарність» вимагає терміново зібрати засідання Верховної Ради та заслухати звіт про використання коштів з коронавірусного фонду, а також розпочати кримінальні провадження щодо розкрадання цього фонду. Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов на брифінгу. Лікарі з регіонів України, які взяли участь у брифінгу, підтвердили катастрофічну ситуацію з розвитком пандемії.

Герасимов нагадав, що на початку епідемії парламент України виділив Зеленському та його уряду 65 мільярдів гривень на боротьбу з ковідом. «Це було майже півроку тому і, на жаль, замість боротьби з ковідом команда Зеленського зробила цей фонд зручним корупційним інструментом по відмиванню коштів без нагляду», – сказав Герасимов.

Він додав: «Було дуже сумно дивитися на висновки Рахункової палати, міністерства фінансів, інших державних установ відносно використання фонду. Знаєте, скільки закуплено апаратів штучної вентиляції легень з фонду по боротьбі з ковідом? Нуль. Знаєте, скільки закуплено обладнання для облаштування приймальних відділень опорних лікарень? Нуль. Всі говорили про доплати лікарям. Але ви знаєте скільки використано і виплачено цих доплат? 5% від того, що заплановано».

Депутат також зазначив, що в Україні досі найменша у Європі кількість тестувань. «65 мільярдів гривень, які були виділені парламентом більше ніж півроку тому, вистачило б на те, щоб зробити більше 80 мільйонів тестів. При рівні 80 тисяч тестів на добу, що достатньо з точки розу фахівців для нашої країни, нам би вистачило на більш ніж тисячу днів. Тобто майже на три роки. Але цього немає», – наголосив депутат.

«Ми звертаємося до влади – зупиніться в розкраданні фонду, зупиніться в крадіжках на здоров’ї людей, здоров’ї населення», – сказав Артур Герасимов.

«Також ми звертаємося до Національного антикорупційного бюро з проханням розслідувати – куди діваються гроші з фонду», – підкреслив співголова фракції.

«Європейська солідарність» вимагає терміново зібрати сесію парламенту. Перше – отримати звіт про використання коштів з фонду по боротьбі з ковідом. Друге – отримати звіт правоохоронців відносно всіх журналістських розслідувань, які показують, як розкрадаються ці кошти, і як неефективно і непрофесійно вони використовуються. Третє – ми хочемо почути від уряду Зеленського дуже чіткий план заходів по захисту лікарів. І четверте – ми хочемо, щоб терміново були прийняті зміни до бюджету та правил використання цього фонду по боротьбі з ковідом для того, щоб лікарі отримали реальний захист. Для того, щоб боротьба з коронавірусом була реальною, а не міфічною – тільки на папері», – наголосив Артур Герасимов.

Він нагадав про вимогу «Європейської солідарності» забезпечити реальне страхування медиків від коронавіурусу. «Це питання, які обов’язково мають бути винесені на позачергову сесію парламенту», – заявив Артур Герасимов.

Головний лікар житомирського госпіталя ветеранів війни Павло Журбенко повідомив, що влада від початку епідемії не займається питаннями захисту медиків. «Захистом медичного персоналу держава не турбується і не переймається. Незважаючи на те, що ми є соматичною лікарнею, а не інфекційною, ми також стикаємося з лікуванням хворих на Covid- 19. В квітні-травні ми в Житомирській області приймали і лікували хворих на коронавірус. Наші лікарі і медсестри до сьогоднішнього дня, незважаючи на багаторазові звернення, листи до Кабінету міністрів, особисто до міністра так і не отримали жодної копійки за лікування цих хворих. Це факт», – зауважив Журбенко.

Лікар з Вінниці Валерій Камінський наголосив, що реальна ситуація з коронавірусом набагато гірша, ніж показує офіційна статистика. «Як практикуючий лікар можу сказати, що ті цифри, які сьогодні озвучують, далекі від реальності. За останні пів року люди чітко розуміють, що тестування в більшості випадків лягає на їхні плечі, вони переважно змушені самостійно заплатити за тест, якщо ми говоримо про ПЛР, то це достатньо великі цифри», – сказав він.

Народний депутат Ростислав Павленко наголосив, що необхідно також забезпечити безкоштовне тестування членів ТВК і належне проведення місцевих виборів.

«Особливо критичним є безкоштовне тестування для членів ДВК для того, щоб вибори могли бути проведені. і дуже важливим питанням залишається перспективи для органів місцевого самоврядування. Тому що в контексті децентралізації ми отримали значні кошти. І великою мірою від ефективності мерів, від ефективності місцевої влади залежить – наскільки вирішуються ті речі, які можна вирішити на місцях, починаючи від безпеки громадських місць, починаючи з достатнього забезпечення транспортом і закінчуючи питанням забезпечення шкіл, учнів, вчителів засобами індивідуального захисту», – наголосив Павленко.

«Країна, на жаль, посувається до катастрофи. Ми вимагаємо від влади зробити все, щоб дійсно був реальний захист лікарів, реальний захист людей, було реальне тестування людей. І щоб гроші, які виділяються українським парламентом, не кралися владою замість того, щоб використовуватися для захисту людей», – резюмує Герасимов.

Між іншим, напередодні повідомлялося, що в Україні не купили жодного апарату ШВЛ з ковідного фонду. Апарати закуповувалися меценатами та держорганами, а гроші з коронавірусного фонду пішли на будівництво доріг і амбулаторій, доплати медикам і правоохоронцям, а також соцвиплати.

Натомість вже сьогодні стало відомо, що Держпідприємство Медичні закупівлі України уклало контракт на закупівлю першої партії апаратів ШВЛ. За сто приладів заплатять 42 млн грн – по 420 тисяч грн за штуку.

Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.