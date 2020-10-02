Оголошена мобілізація 25%. У Порошенка розповіли, за рахунок чого росте рейтинг його партії



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Партія розраховує на можливість голосування виборців, які підтримували Петра Порошенка на минулих президентських виборах

Нардепка від «Європейської солідарності» очікує мобілізації «тих 25%», які прагнуть сатисфакції за програні вибори президента

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар розповіла про те, як і чому змінюється рівень підтримки головних політичних сил в країні напередодні місцевих виборів. В інтерв’ю «Главкому» політик зазначила, що зараз у «ЄС» ростуть рейтинги майже у всіх регіонах України.

«Зараз відтік від «Слуги народу», дійсно, йде, але на Сході та Півдні його забирає ОПЗЖ, а на Заході – ми. І в Центрі ми також почали забирати, тож полюси все ближче і ближче підходять з різних боків до центру. До речі, у нас на Півдні ситуація гірша, ніж на Сході, бо Схід більш мобілізований і там є частина таких глибоко переконаних наших прихильників, які поділяють наші позиції в контексті мирного врегулювання на Донбасі», – наголосила Сюмар.

Також, нардепка пояснила, чим відрізняються виборці з Півдня України серед інших регіонів.

«Південь – взагалі дуже цікавий регіон, і з ним треба особливо працювати. Виборець там завжди шукає щось нове і, як правило, дає найбільші результати за нові проєкти. Колись там зайшов проєкт «Яблуко» Бродського, там був дуже високий рейтинг Зеленського, зараз почав набирати Пальчевський, Шарій себе впевнено почуває. Там немає такої ідеологічної визначеності, Якщо Схід, очевидно, десь ще себе пам’ятає в складі Російської імперії, Захід ближче до Європи, Центр завжди протестує проти влади, то Південь намагається знайти якість проєкти, які б дали йому fun, які б його чіпляли», – каже Сюмар.

Крім того, депутатка прокоментувала можливість голосування виборців, які підтримують Петра Порошенка.

«Я би сказала, що це буде мобілізація тих 25%, які певною мірою переконалися у своїй правоті. Це – наші голоси переконаного проукраїнського проєвропейського електорату, який тимчасово технологічно відтягли під абсолютною шквальною критикою президента Порошенка. І зараз ці люди переконуються, що політика Порошенка була значно відповідальнішою і правильнішою, ніж політика президента Зеленського. От і все», – пояснила Сюмар.

Нагадаємо, що рейтинг Зеленського з квітня впав майже на 11%, Порошенко зріс на 4% – дані КМІС.

Як повідомлялося 16 вересня, президентський рейтинг Зеленського скотився до 29%.

Згідно з результатами останнього опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня, за партію «Європейська солідарність» на виборах до Київради готові проголосувати 14% опитаних киян. Партія Порошенка друга в рейтингу після партії «Удар» Віталія Кличка.