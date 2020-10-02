«Європейська солідарність» вимагає скасувати рішення ТВК, що блокувало реєстрацію депутатів до міськради Кременчука



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Учасники акції закликають суд відновити справедливість та законність, не допустити політичних маніпуляцій з реєстрацією кандидатів

Під стінами Окружного адміністративного суду у Полтаві проходить акція протесту

В Окружному адміністративному суді міста Полтава відбувається розгляд оскарження про відмову територіальною виборчою комісією в реєстрації списку кандидатів «Європейської солідарності» до міської ради Кременчука. Про це стало відомо під час акції протесту біля будівлі суду, йдеться на партійному сайті.

Учасники акції закликають суд відновити справедливість та законність, не допустити політичних маніпуляцій з реєстрацією кандидатів.

Кандидат на посаду міського голови Полтави від «Європейської солідарності» Андрій Карпов «Полтава» закликав владу припинити виборчі маніпуляції.

«Зараз в Україні відбуваються ганебні речі. Влада злякалася найбільшої проукраїнської, проєвропейської, опозиційної партії «Європейської солідарності». Тому що «ЄС» і її підтримка зараз зростає. Вони продовжують тиск на нас по всій Україні. Ми вимагаємо у влади прозорих, чесних виборів. Не можете нас перемогти в чесній боротьбі і тому творите те, що зараз відбувається. Ми закликаємо вас припинити це робити і дати можливість кременчужанам зробити свій вибір», – закликав він.

«Те, що відбулося зараз на Полтавщині, кидає нас в часи Януковича і до Януковича, коли можна було заради обмеження політичних свобод і демократії просто знімати партії з виборів. Зараз ми – та політична партія, яка нарощує підтримку людей. Очевидно, що коли ми прийдемо до влади, то зробимо так, щоб ніколи реванш був неможливий. Тому важливо захиститися від реваншу зараз», – наголосив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький.

Кандидат на посаду міського голови Кременчука від «Європейської Солідарності» Сергій Ярош висловив сподівання, що суд скасує незаконне рішення ТВК і жодні маніпуляції в інтересах окремих політичних сил не відбудуться.

«Так сталося, що фіолетова влада Кременчука, користуючись всіляким брудом і брехнею, – вона хоче, щоб та ситуація, яка склалась в місті, залишалась такою ж. Ми ж прагнемо змін. Ми розуміємо, що ТВК находиться під впливом цієї фіолетової команди. Я впевнений, що правда на нашому боці. Заангажоване рішення ТВК обов’язково буде скасовано. Перемога буде за нами. І команда «Європейської Солідарності» буде працювати на благо міста і кременчужан», – підсумував він.