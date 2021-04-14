Вибори мера Харкова. Політолог назвав трьох головних кандидатів

Голобуцький пояснив, хто може посунути Терехова на виборах мера Харкова

Основними претендентами на посаду мера Харкова на позачергових виборах, що відбудуться 31 жовтня, є Михайло Добкін, Ігор Терехов та Юлія Світлична

Таку думку на сторінці у соцмережі «Фейсбук» висловив політолог Олексій Голобуцький.

За його словами, на цей момент розклади щодо виборів у Харкові, «орієнтовно мають такий вигляд: є три найімовірніших претендента, Добкін, Терехов і Світлична, і є ті, хто найпевніше включиться до кампанії не для перемоги, а для «розігріву» власних рейтингів».

Поки, на думку Голобуцького, найсильнішим претендентом виглядає Добкін: «У нього 100% впізнаваність, статус наступника Кернеса, давно складений чималий ядерний електорат, медійний ресурс з доступом до загальноукраїнських ЗМІ».

«Однак є ще Терехов – в.о.мера, секретар Харківської міськради. Котрий старанно формує публічний образ серйозного політика і також позиціонує себе як наступник Кернеса. Стартова позиція «виконувач обов’язків» теоретично є ідеальним стартом і майже гарантією отримання посади...», – зазначив експерт. Хоча він переконаний, що Терехов попри всі адміністративні можливості поки що надто сильно поступається Добкіну.

«А є ж іще ексголова ХОДА, а тепер нардеп Юлія Світлична. Вона вміє завжди дуже активно і якісно працювати у виборчих кампаніях», – зазначив Голобуцький. Політолог наголосив, що 78% на довиборах у Верховну Раду та проходження іменного блоку майже в усі місцеві ради Харківської області – це потужний результат для Світличної. «Якщо додати непогану медійну подушку, високу впізнаваність і наявність ядерного електорату – як мінімум Терехова посунути Світличній буде не складно. В Харкові є значна частка електорату, котрий не визначився, але десятиріччями знайомих облич бачити в мерах не хоче. Питання лише одне – як вона бачить свої політичні плани і чи входить до цих планів балотування на посаду мера Харкова», – заявив Голобуцький.

В цілому, вважає експерт це і є «основні претенденти на посаду мера Харкова, між якими і відбуватиметься боротьба в ході виборчої кампанії. Так, ще є «друга лінія»: може підключитись той же Мураєв, нагадати про себе Фельдман, партія влади напевне висуне чергового шоумена, ОПЗЖ врешті визначиться з кандидатом... Але це в будь-якому випадку буде бекґраунд до змагання головних претендентів».

Нагадаємо, дострокові вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року. Ці вибори мали б відбутися ще в березні, оскільки Геннадій Кернес, що очолював Харків останні 10 років помер 17 грудня 2020 року. Однак через зволікання з подачею документів від Харківської міськради до Верховної Ради вибори не встигли призначити вчасно. На думку багатьох експертів, Терехов свідомо відтягнув вибори на осінь, аби встигнути наростити собі рейтинг.