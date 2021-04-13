Збірна України визначилася з місцем, де готуватиметься до чемпіонату Європи з футболу

Збірна України готуватиметься до Євро в Харкові

Асоціація футболу дала принципову згоду зробити Харків базою для підготовки до Євро-2020

До чемпіонату Європи з футболу, який пройде цього літа, збірна України готуватиметься в Харкові. Таку заяву зробив в.о. міського голови Ігор Терехов. За його словами, консультації з цього приводу з президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелко вже мали місце і принципової згоди досягнуто.

«Я звернувся до Павелка, щоб базовим містом для збірної України був Харків. Ми про це домовилися. Наступні матчі гратимемо в Харкові», - передає слова Ігоря Терехова Футбол NEWS.

Напередодні чемпіонату Європи збірна України проведе контрольні матчі з Бахрейном (23 травня), Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7 червня).

На самому Євро-2020 команда Андрія Шевченка на груповому етапі зіграє зі збірними Нідерландів (13 червня, Амстердам), Північної Македонії (17 червня, Бухарест) і Австрії (21 червня, Бухарест).

Раніше УЄФА дозволив українським уболівальникам без карантину потрапити на футбольне Євро.

Тим часом стало відомо, що до Харкова незабаром повернеться великий футбол. Бізнесмен Олександр Ярославський анонсував відродження «Металіста».