Під Харковом учасника АТО тричі не пускали в маршрутки. Розгорівся скандал (відео)

Водій набрав людей і поїхав, а ветеран АТО залишився писати заяву в поліцію

У передмісті Харкова учаснику бойових дій у зоні АТО водії громадського транспорту тричі відмовляли в пільговому проїзді. На автостанцію довелося викликати поліцію, повідомили на Facebook-сторінці «Харків City» та опублікували відповідне відео.

Конфлікт стався в Пісочині – селищі, який є передмістям Харкова.

«За новими правилами водій може брати тільки сидячі місця, з яких п'ять місць зобов’язані дати для пільговиків. Чоловік із посвідченням УБД двічі не зміг потрапити в транспорт і на третій вирішив викликати наряд поліції», – розповідає очевидець.

В результаті водій набрав людей і поїхав, а ветеран АТО залишився писати заяву в поліцію.

Нагадаємо, в Черкасах водій маршрутки висадив із салону матір загиблого учасника російсько-української війни, народного героя України Сергія Амброса, пояснюючи це тим, що вона нібито не є представником пільгової категорії.

У Чернігові водій маршрутки відмовив у безкоштовному проїзді учаснику АТО, який втратив ногу під час бойових дій на Донбасі. Наступного дня чоловік знайшов водія та вирішив його «провчити» кулаками.