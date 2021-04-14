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    Під Харковом учасника АТО тричі не пускали в маршрутки. Розгорівся скандал (відео)

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    Водій маршрутки розмовляє із поліцейським та відмовляється безкоштовно везти учасника бойових дій - Під Харковом учасника АТО тричі не пускали в маршрутки. Розгорівся скандал (відео)
    Водій маршрутки розмовляє із поліцейським та відмовляється безкоштовно везти учасника бойових дій
    Скріншот фото: відео Харьков City

    Водій набрав людей і поїхав, а ветеран АТО залишився писати заяву в поліцію

    У передмісті Харкова учаснику бойових дій у зоні АТО водії громадського транспорту тричі відмовляли в пільговому проїзді. На автостанцію довелося викликати поліцію, повідомили на Facebook-сторінці «Харків City» та опублікували відповідне відео.

    Конфлікт стався в Пісочині – селищі, який є передмістям Харкова.

    «За новими правилами водій може брати тільки сидячі місця, з яких п'ять місць зобов’язані дати для пільговиків. Чоловік із посвідченням УБД двічі не зміг потрапити в транспорт і на третій вирішив викликати наряд поліції», – розповідає очевидець.

    В результаті водій набрав людей і поїхав, а ветеран АТО залишився писати заяву в поліцію.

    Нагадаємо, в Черкасах водій маршрутки висадив із салону матір загиблого учасника російсько-української війни, народного героя України Сергія Амброса, пояснюючи це тим, що вона нібито не є представником пільгової категорії.

    У Чернігові водій маршрутки відмовив у безкоштовному проїзді учаснику АТО, який втратив ногу під час бойових дій на Донбасі. Наступного дня чоловік знайшов водія та вирішив його «провчити» кулаками.

    Теги: Харків АТО ветеран водій скандал транспорт чоловік
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