Вибори президента: понад 5,5 тис. кримчан голосуватимуть на материковій Україні



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Найбільше кримчан вирішили взяти участь у виборах у Києві

Кількість українців з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які зареєстрували зміну виборчої адреси для участі у виборах президента України, становить 5528 осіб.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим.

Найбільше кримчан вирішили взяти участь у виборах у Києві - 1826 осіб, і Київській області - 696 виборців, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 412 людей голосуватимуть у найближчій до анексованого Криму Херсонській області, 411 кримчан зроблять свій вибір у Львівській області, 290 - у Дніпропетровській.

Раніше помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що жителям тимчасово окупованого Криму, які їхатимуть на підконтрольну територію України для голосування на виборах, не варто повідомляти про мету своєї поїздки на адмінмежі.