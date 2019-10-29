Вибори в Раду: ЦВК завершила перерахунок голосів на дільницях 198 округу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше суд скасував рішення ЦВК про реєстрацію Сергія Рудика народним депутатом, обраним в ОВО № 198

Комісія виявила окремі розбіжності, які суттєво не впливають на підсумки голосування в окрузі

Центральна виборча комісія завершила повторний підрахунок голосів виборців на 21 виборчій дільниці 198 округу в Черкаській області.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.

Зазначається, що повторний підрахунок голосів виборців було здійснено на виборчих дільницях №№710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 710260 , 710261, 710262. Після завершення підрахунку члени ЦВК підписали відповідні протоколи.

«Комісія виявила окремі розбіжності, які суттєво не впливають на підсумки голосування в цьому окрузі. Всі вони будуть ретельно опрацьовані перед вчиненням Комісією подальших дій зі встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в ОВО №198», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом, обраним в ОВО № 198 на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Проте 28 серпня це рішення було скасовано у суді.