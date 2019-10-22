Новий склад ЦВК розподілив обов’язки та повноваження



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Обов'язки розподілили з метою забезпечення ефективної реалізації повноважень Центральної виборчої комісії

Новий склад ЦВК затвердив розподіл обов’язків та повноважень між її членами.

Про це повідомляє пресслужба комісії.

Під час сьогоднішнього засідання з метою забезпечення ефективної реалізації повноважень Центральної виборчої комісії ЦВК розподілила обов’язки між членами Комісії, визначивши їх відповідальними за забезпечення здійснення повноважень за певними напрямами діяльності Комісії.

Окрім того, Комісія схвалила пропозиції щодо вдосконалення Закону України «Про Державний реєстр виборців» у частині використання персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців, викладені у формі проєкту Закону України про внесення змін до статті 26 Закону України «Про Державний реєстр виборців» щодо доповнення переліку цілей використання персональних даних виборців, які містяться в базі даних Державного реєстру виборців із пояснювальною запискою та порівняльною таблицею.

Раніше повідомлялося, що Центрвиборчком призначив на 22 грудня 2019 року перші місцеві вибори — голосування відбудеться у 86 об'єднаних територіальних громадах.