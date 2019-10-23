ЦВК хоче розширити цілі використання персональних даних виборців
Зміни планують у частині використання персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборцівУ Центральній виборчій комісії схвалили пропозицію вдосконалити закон «Про Державний реєстр виборців».
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Комісія схвалила пропозиції щодо вдосконалення Закону України «Про Державний реєстр виборців» у частині використання персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців, викладені у формі проєкту Закону України про внесення змін до статті 26 Закону України «Про Державний реєстр виборців» щодо доповнення переліку цілей використання персональних даних виборців, які містяться в базі даних Державного реєстру виборців.
Повідомляється, що таке рішення ЦВК прийняла з пояснювальною запискою та порівняльною таблицею.
Раніше повідомлялося, що Центрвиборчком призначив на 22 грудня 2019 року перші місцеві вибори — голосування відбудеться у 86 об'єднаних територіальних громадах.