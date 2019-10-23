ЦВК хоче розширити цілі використання персональних даних виборців



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Зміни планують у частині використання персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців

У Центральній виборчій комісії схвалили пропозицію вдосконалити закон «Про Державний реєстр виборців».

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Комісія схвалила пропозиції щодо вдосконалення Закону України «Про Державний реєстр виборців» у частині використання персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців, викладені у формі проєкту Закону України про внесення змін до статті 26 Закону України «Про Державний реєстр виборців» щодо доповнення переліку цілей використання персональних даних виборців, які містяться в базі даних Державного реєстру виборців.

Повідомляється, що таке рішення ЦВК прийняла з пояснювальною запискою та порівняльною таблицею.

Раніше повідомлялося, що Центрвиборчком призначив на 22 грудня 2019 року перші місцеві вибори — голосування відбудеться у 86 об'єднаних територіальних громадах.