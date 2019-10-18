Центрвиборчком призначив на грудень місцеві вибори у шести громадах



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Комісія оголосила початок виборчого процесу з 9 листопада

Центральна виборча комісія призначила на 29 грудня 2019 року перші місцеві вибори у 6 об'єднаних територіальних громадах.

Таке рішення прийняли 18 жовтня на черговому засіданні Комісії, повідомляє ЦВК у Facebook.

«Розглянувши звернення 4 обласних державних адміністрацій щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням об’єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів та призначила на неділю, 29 грудня 2019 року, перші вибори у 6 об’єднаних територіальних громадах (2 міських, 1 селищній, 3 сільських ОТГ)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Дніпропетровській області такі вибори відбудуться у 3 об’єднаних територіальних громадах (Червоненській сільській ОТГ, Черкаській селищній ОТГ, Підгородненській міській ОТГ), у Львівській області – в 1 ОТГ (Нежухівській сільській ОТГ), у Сумській області – в 1 ОТГ (Путивльській міській ОТГ), у Чернівецькій області – в 1 ОТГ (Кадубовецькій сільській ОТГ).

Зазначається, що Комісія оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищної, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищного, міських голів з 9 листопада 2019 року.