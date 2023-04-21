Вибухи у Бєлгороді: Данілов пояснив, яку мету переслідує влада РФ

Олексій Данілов: «Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст»

Російська армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов коментуючи події в російському Бєлгороді. Про це Данілов написав у Твіттері.

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«Бєлгород. російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації», – зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що «лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску».

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Нагадаємо, увечері 20 квітня у Росії бойовий літак Су-34 скинув боєприпас на місто Бєлгород. Згодом стало відомо, влада російського Бєлгорода ухвалила рішення розселити мешканців будинку, біля якого учора ввечері стався потужний вибух. Унаслідок цього на одній із вулиць утворилася велика вирва.