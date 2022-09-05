Від початку великої війни під санкції України потрапили лише три оборонні компанії РФ

З початку вторгнення 98% санкцій України були проти російських «вишів»

З 24 лютого 2022 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила п’ять рішень про застосування санкцій проти 298 росіян та 241 російської компанії і організацій, серед них лише три компанії російського військово-промислового комплексу. Про це, як зазначається у публікації на сайті організації State Watch, повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, які опрацювали відповідь РНБО про санкції, які були запровадженні у дію указами президента,

Аналітики зазначають, що переважна більшість запроваджених санкцій стосуються російських вищих навчальних закладів та їхніх ректорів. Водночас санкції до компаній російського військово-промислового комплексу майже не застосовувались.

«З 241 організації, які потрапили до українських санкційних списків, 236 є вищими навчальними закладами (або 98% від загальної кількості), три – це компанії, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом (1,2%), а також два банки (0,8%). При цьому, рішення стосовно Міжнародного резервного банку (раніше – АТ «Сбербанк») було прийняте РНБО ще на початку лютого 2022 року. Утім президент видав указ щодо нього через три місяці, а саме 24 травня», – йдеться у публікації.

Також зазначається, що серед університетів, які потрапили до санкційного списку, є багато маловідомих в Україні. Для прикладу під санкції РНБО потрапили Державний аграрний університет північного Зауралля, Кубанський державний університет фізичної культури, спорту і туризму, Дагестанський гуманітарний інститут, Брянська державна сільськогосподарська академія, Російська християнська гуманітарна академія та інші. Відповідно до санкційних обмежень з російськими закладами освіти мають бути припинені культурні обміни, наукове співробітництво, освітні та спортивні контакти і розважальні програми.

Компанії російського ВПК, які потрапили під українські санкції з початку повномасштабного вторгнення, було три:

Акціонерна фінансова компанія «Система» (володіє концерном «РТІ Системи», що виробляє радіотехнічне обладнання, системи управління та зв’язку, серед яких радіолокаційні станції «Воронеж» та «Контейнер»);

Група «Кронштадт» (виробляє безпілотники, у тому числі «Оріон», а також займається обладнанням та програмним забезпеченням для них);

ТОВ «ИТИС» (постачає наземні та корабельні станції космічного звʼязку для армії РФ).

Аналітики наголошують, що національна санкційна політика потребує визначення пріоритетів, адже в Україні є багато бізнесів, пов’язаних з російським ВПК, та переважно вони поки уникають санкцій і подальшої конфіскації.

Подібна ситуація, як зазначається у публікації, склалася і з фізичними особами. За пів року Україна наклала санкції на 298 громадян РФ, 261 (87,5%) з яких – очільники російських закладів вищої освіти, 35 (11,7%) підсанкційних осіб займають вищі державні посади РФ, зокрема диктатор Володимир Путін, і лише 2 (0,7%) очолюють підприємства, пов’язані з російським ВПК.

Так, серед керівників великих компаній, які потрапили під українські санкції, були власник контрольного пакета акцій АФК «Система» Володимир Євтушенков та гендиректор «Росатома» Олексій Ліхачов. На Євтушенкова санкції накладені безстроково, на Ліхачова – на 3 роки.

Зазначимо, що Володимир Євтушенков став першим російським олігархом, у якого Вищий антикорупційний суд конфіскував активи на території України. Йдеться про 17 об’єктів нерухомості (земельні ділянки, квартири, нежитлові будівлі), а також частки в низці українських компаній. Справа очікує на апеляцію.

Нагадаємо, 2 вересня Кабінет міністрів України запропонував РНБО розглянути застосування санкцій проти російської державної компанії «Росатом» та пов’язаних з нею більш ніж 700 юридичних та фізичних осіб.

Іншим рішенням уряд запропонував ввести санкції проти 82 фізичних та 52 юридичних осіб, причетних до незаконного поширення освітніх стандартів російської федерації на тимчасово окупованих територіях України. У переліку є вищі навчальні заклади Росії та їх керівники. Також уряд запропонував РНБО розглянути застосування санкцій проти 132 фізичних та 172 юридичних осіб РФ та Білорусі, що сприяли широкомасштабній збройній агресії проти України. Список претендентів на санкції очолили обидві доньки диктатора Володимира Путіна. Однак, поки що це лише пропозиції не затвердженні рішеннями РНБО і указами президента.