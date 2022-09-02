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Уряд підтримав санкції проти «Росатому»: у списку понад 700 осіб і компаній

Надія Клочко
glavcom.ua
Уряд підтримав санкції проти «Росатому»: у списку понад 700 осіб і компаній
До санкційного списку потрапило понад 700 фізичних та юридичних осіб
фото з відкритих джерел

Україна запровадила санкції, зокрема, проти «екскурсовода» «Росатому» на Запорізькій АЕС

Кабінет міністрів підтримав розширення санкцій проти «Росатому» та вніс до санкційного списку понад 700 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією. Про це повідомила пресслужба уряду.

Відповідне розпорядження було ухвалене у пʼятницю, 2 вересня, на засіданні Кабінету міністрів.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, до списку потрапив і радник генерального директора російського Оператора з поводження з радіоактивними відходами (ФГУП «НО РАО», що входить в концерн «Росатом») Ренат Карчаа.

«Саме він вчора виступив у якості гіда по окупованій російськими військами Запорізькій АЕС під час візиту місії МАГАТЕ на станцію. Вчора весь світ спостерігав, як він проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже – підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку», – зазначив Галущенко.

Державна корпорація «Росатом» є одним із ключових суб’єктів російської економіки і важелем впливу та тиску в питаннях зовнішньої політики держави агресора.

Водночас зауважимо, що згідно з законом України «Про санкції» обмежувальні заходи (або зміни до них) виносяться на розгляд Ради нацбезпеки та оборони за подання Верховної Ради, Кабміну, президента, Нацбанку чи Служби безпеки. Рішення РНБО вводиться в дію указом президента та затверджується постановою Верховної Ради.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Мінреінтеграції та схвалив новий пакет обмежувальних заходів. Він стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб Росії та Білорусі.

Також раніше Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо очільника Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила та ще семи представників цієї церкви. 

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Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС Кабмін росія санкції

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