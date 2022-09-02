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Прибічники РФ потрапляють під жорсткі санкції: список очолили доньки Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прибічники РФ потрапляють під жорсткі санкції: список очолили доньки Путіна
Санкції стосуються 99 фізичних та 178 юридичних осіб Росії та Білорусі
фото: Радіо Свобода

Обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Мінреінтеграції та схвалив новий пакет обмежувальних заходів. Він стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб Росії та Білорусі. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі. Потрапили під обмеження й інші російські і білоруські компанії та громадяни цих країн – ті, що сприяли агресії РФ проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції», – йдеться в повідомленні.

Передбачено застосування санкцій до групи компаній «Сернія» і пов’язаних осіб – саме вони використовувались РФ для обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу. До російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак.

«Також застосовуються санкції до групи компаній «Царьград», що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора. Список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки Володимира Путіна. Варто додати, що санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною», – додали в міністерстві.

Нагадаємо, 30 серпня, Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо очільника Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила та ще семи представників цієї церкви. 

Теги: санкції росія путін уряд

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