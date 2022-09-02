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Україна запровадить санкції проти викладачів-колаборантів

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна запровадить санкції проти викладачів-колаборантів
Мінреінтеграції ініціювало санкції проти освітян, які працюють в окупації
фото: Новини Донбасу

Санкції проти освітян, які співпрацюють з ворогом, будуть запроваджуватися на п’ять років

Влада України має намір запроваджувати санкції проти викладачів, які перейшли на бік росіян та працюють на окупованих територіях. Крім цього, обмеження впроваджують й проти «навчальних закладів», які працюють за «освітніми стандартами» Росії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

У відомстві зазначили, що відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 2 вересня. Формат санкцій розглядатиме Рада нацбезпеки та оборони.

«Викладачі та освітні установи на тимчасово окупованих територіях, які поширювали освітні стандарти Росії та визнають освітні кваліфікації, присвоєні установами вищої освіти Росії, потрапляють під спеціальні економічні та інші санкції строком на п’ять років», – йдеться в повідомленні.

Під українські санкції також потраплять російські виші, їхні керівники та науковці, які поширюють пропаганду війни. Усього пропонується запровадити санкції проти 81 фізичної та 53 юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому росіянами Мелітополі лише десята частина освітян пішла на колаборацію із загарбниками, до міста завезли 500 вчителів з Росії.

Також відомо, що керівництво РФ продовжує агітувати російських держслужбовців до роботи на тимчасово окупованих територіях України.

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Теги: колабораціонізм окупація окупанти освіта війна

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