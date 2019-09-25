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    У світі

    У США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського

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    Зеленський заявив, що його розмова з Трампом є &laquo;конфіденційною&raquo; - У США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського
    Зеленський заявив, що його розмова з Трампом є «конфіденційною»

    Телефонна розмова американського і українського президентів стала причиною для політичних загострень у США останнім часом

    У США пресслужба Білого дому оприлюднила у відкритому доступі розсекречений документ зі стенограмою телефонної розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня.

    Документ на п'яти сторінках доступний на офіційному сайті Білого дому.

    Зазначається, що телефонна розмова американського і українського президентів стала причиною для політичних загострень у США останнім часом.

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    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

    Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови

    Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

     

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